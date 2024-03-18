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عربي-دولي

بالفيديو.. أوباما في زيارة رئيس الوزراء البريطاني بمقر إقامته في "داونينغ ستريت"

Lebanon 24
18-03-2024 | 17:47
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شوهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك اوباما اليوم الاثنين يدخل مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريسي سوناك لعقد اجتماع خاص الساعة الثالثة بعد الظهر.
 
ووفقا لصحيفة "إندبندنت" كان الاجتماع سريا ولم يكشف عنه إلا في اللحظات الأخيرة.
وظهر أوباما في مقطع فيديو وهو يلوح بيديه للصحفيين قبل أن يدخل مقر إقامة رئيس الوزراء لعقد الاجتماع.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن الزيارة كانت "زيارة مجاملة غير رسمية" كجزء من زيارة الرئيس السابق للندن.
وغادر أوباما المبنى رقم 10 بعد حوالي ساعة من اجتماعه مع سوناك.
ومؤسسة باراك أوباما هي منظمة غير ربحية تركز على الحراك الاجتماعي أسسها الرئيس السابق في عام 2014.
وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي قال فيه سوناك إن لديه "الثقة في المستقبل: حيث يكافح لتعزيز منصبه كرئيس للوزراء بعد شائعات بأن حزبه يتطلع إلى استبداله قبل الانتخابات العامة".
وأدى فشل سوناك في التغلب على عجز تظهره استطلاعات الرأي لدى حزب المحافظين إلى إثارة التكهنات حول تفكير النواب المحافظين في استبداله بزعيمة مجلس العموم بيني موردونت في محاولة لتجنب كارثة الانتخابات العامة. (RT)
 
 
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