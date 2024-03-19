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عربي-دولي
بتصعيد عسكريّ جديد.. كيم جونغ أون يشرف على مناورة "سلاح الإبادة" (صور)
Lebanon 24
19-03-2024
|
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية وراجمات الصواريخ في غرب البلاد، وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية، التي أكدت مشاركة "راجمات صواريخ من الحجم الكبير جدا" في المناورات.
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وأشارت إلى أنه عندما أُعطي الأمر عمد الجنود إلى "إطلاق متزامن لسلاح الإبادة".
وأوردت أن "مقذوفات ضخمة من راجمات الصواريخ ذات الحجم الكبير جدا، أطلقت من فوهات المدافع كالحمم البركانية، حلّقت إلى الهدف مع شعلة إبادة العدو".
إلى ذلك شملت المناورات محاكاة لـ"انفجار في الجو لمقذوف" أطلقته راجمة صواريخ من الحجم الكبير جدا، وفق الوكالة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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