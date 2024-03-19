Advertisement

عربي-دولي

بتصعيد عسكريّ جديد.. كيم جونغ أون يشرف على مناورة "سلاح الإبادة" (صور)

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1176582-638464253305804469.jpg
Doc-P-1176582-638464253305804469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية وراجمات الصواريخ في غرب البلاد، وفق ما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية، التي أكدت مشاركة "راجمات صواريخ من الحجم الكبير جدا" في المناورات.
Advertisement

وأشارت إلى أنه عندما أُعطي الأمر عمد الجنود إلى "إطلاق متزامن لسلاح الإبادة".

وأوردت أن "مقذوفات ضخمة من راجمات الصواريخ ذات الحجم الكبير جدا، أطلقت من فوهات المدافع كالحمم البركانية، حلّقت إلى الهدف مع شعلة إبادة العدو".

إلى ذلك شملت المناورات محاكاة لـ"انفجار في الجو لمقذوف" أطلقته راجمة صواريخ من الحجم الكبير جدا، وفق الوكالة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:16 | 2024-03-19
01:04 | 2024-03-19
00:53 | 2024-03-19
00:52 | 2024-03-19
00:40 | 2024-03-19
00:33 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24