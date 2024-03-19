الإحتلال يصعّد في رفح.. قصف خلّف 14 شهيدًا

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أفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 فلسطينيا، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.واستهدف قصف إسرائيلي مخزنا للمساعدات تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما خلّف شهيدين وعددا من الجرحى.وقالت قناة الأقصى الفضائية، إن مدفعية وطيران الاحتلال قامتا بعد منتصف الليل بشن قصف عنيف على شرق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.