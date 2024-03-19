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عربي-دولي
الإحتلال يصعّد في رفح.. قصف خلّف 14 شهيدًا
Lebanon 24
19-03-2024
|
00:13
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أفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 فلسطينيا، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستهدف قصف إسرائيلي مخزنا للمساعدات تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما خلّف شهيدين وعددا من الجرحى.
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وقالت قناة الأقصى الفضائية، إن مدفعية وطيران الاحتلال قامتا بعد منتصف الليل بشن قصف عنيف على شرق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.
وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، يعود لعائلة الحاج، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
وأشار الشهود إلى أن مواطنين وطواقم إنقاذ انتشلوا جثامين الشهداء، والجرحى، ونقلوهم لمستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.(عربي 21)
المصدر: عربي21
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