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اتصل بنتنياهو.. بايدن "قلق" من عملية إسرائيلية في رفح

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:20
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مُجدداً أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه العميق" بشأن تنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن بحث مع نتنياهو خلال الاتصال، المفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن والأزمة الإنسانية في غزة.
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وأضاف البيان أن بايدن شدد على الحاجة الملّحة إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات المنقذة للحياة لتصل إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة، مع التركيز بشكل خاص على الشمال.

ورغم تكراره التعبير عن قلقه العميق بشأن احتمال قيام إسرائيل بعملية برية كبيرة في رفح، فقد أكد بايدن على ضرورة هزيمة حماس في غزة.

ودعا بايدن لحماية السكان المدنيين، وتسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة.

ووفق البيان فقد اتفق بايدن ونتنياهو على أن "يجتمع فريقاهما قريبا في واشنطن لتبادل وجهات النظر ومناقشة الأساليب البديلة التي تستهدف العناصر الرئيسية في حماس وتأمين الحدود بين مصر وغزة دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح". (سكاي نيوز)

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