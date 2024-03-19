Advertisement

عربي-دولي

بعد فقدان الاتصال بها... هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أميركية في بولندا

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1176591-638464266877729323.jpg
Doc-P-1176591-638464266877729323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أميركية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية.
وأشارت القيادة في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إلى أنه "حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 اذار هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأميركية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية".
Advertisement


وأكدت أن الهبوط نفذ "وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن قوات الدرك قامت بتأمين المكان.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بالطائرة المذكورة.
ولم يتم الكشف عن أسباب فقدان الاتصال بالطائرة وهبوطها الاضطراري. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2024-03-19
03:04 | 2024-03-19
02:54 | 2024-03-19
01:59 | 2024-03-19
01:57 | 2024-03-19
01:49 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24