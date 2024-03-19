بعد فقدان الاتصال بها... هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أميركية في بولندا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أميركية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية.

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وأشارت القيادة في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إلى أنه "حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 اذار هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأميركية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية".وأكدت أن الهبوط نفذ "وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن قوات الدرك قامت بتأمين المكان.