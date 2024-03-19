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عربي-دولي

القيادة الأميركية الوسطى تعلن تدمير صواريخ وطائرات مسيرة للحوثيين

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:33
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أعلن الجيش الأميركي أنه دمر سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، معتبرا أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس" إن "قواتها تحركت دفاعا عن النفس لتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة بالإضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة".
وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وهذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

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ومنذ 19 شباط، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي "دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الاول الماضي".
وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية الملاحة البحرية" في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.
وتشن القوات الأمريكية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها "معدة للإطلاق".
ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا. (RT)


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