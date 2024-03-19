بالفيديو: ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات

أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن الحزب الديموقراطي بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن يستغل المهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات.

وقال ماسك في مقابلة مع الصحفي دون ليمون: "إذا نظرت إلى القاعدة الانتخابية بدون المهاجرين غير الشرعيين، أعتقد أنه ستكون هناك خسارة كبيرة للولايات الزرقاء (الولايات الداعمة للحزب الديموقراطي) بحوالي 20 مقعدا في مجلس النواب، وينطبق هذا أيضا على الانتخابات الرئاسية".





Elon Musk Educates Don Lemon on Illegal Immigrants, Census, and the Electoral College



LEMON: "You claim that Democrats and Biden are opening the border to gain more votes, but undocumented immigrants cannot vote in Federal Elections, so how is that possible?"



MUSK: "If you look… pic.twitter.com/LmCEreXZQw — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) March 18, 2024 Advertisement

وأضاف: "الديمقراطيون سيخسرون ما يقرب من 20 مقعدا في مجلس النواب إذا لم يتم احتساب المهاجرين غير الشرعيين في التعداد السكاني، وسيخسرون نسبة مشابهة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية".

وختم ماسك: "لذا فإن المهاجرين غير الشرعيين يؤثرون بالتأكيد على من يسيطر على مجلس النواب ومن يسيطر على الرئاسة".

يشار إلى أن الوضع مع الهجرة غير الشرعية، كان موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات. ويبقى الوضع الأكثر توترا في هذا المجال في ولاية تكساس، التي تدعو سلطاتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الهجرة غير الشرعية وتتحدث علنا ضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن.

وسبق أن أعرب إيلون ماسك عن دعمه لسلطات تكساس، ودعا وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية. (RT)



