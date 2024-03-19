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عربي-دولي

ترامب: إن تم انتخابي سأجمع الرئيسين الروسي الأوكراني

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:53
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تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحلّ الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات مع روسيا في حال تم انتخابه.
وأضاف ترامب في تجمع انتخابي: "نحن بحاجة إلى جمع الرئيسين الروسي والأوكراني معا وأقول: عليكما أن تفعلا ذلك. وسأخبر كل واحد منهما بأشياء معينة لن أصرح بها للعالم أجمع. ولكن أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك".
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يشار إلى أن دونالد ترامب صرح مرات كثيرة بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، سيحل نزاع أوكرانيا خلال يوم أو يومين وبعدة مكالمات هاتفية.
كما وصف ترامب زيلينسكي بـ"أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا "عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا". (RT)
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