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عربي-دولي

لوقف الحرب في غزة.. بلينكن سيتوجه إلى السعودية ومصر

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:52
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة وإدخال مساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة غدا الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.(الجزيرة نت)
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المصدر: الجزيرة نت
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