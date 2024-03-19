حرب غزة أرخت بظلالها على جرائم الكراهية في كندا.. المسلمون يعانون

بالتزامن مع حرب غزة لفتت أرقام إلى ازدياد عدد جرائم معاداة السامية وجرائم الكراهية ضد المسلمين في تورونتو، أكبر مدن كندا.

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وقال قائد شرطة مدينة تورونتو مايرون ديمكيو في بيان إن المدينة شهدت 69 حالة اعتقال و173 تهمة تتعلق بجرائم الكراهية خلال تلك الفترة.وأضاف البيان أنه منذ تشرين الأول 2023، شهدت تورونتو 203 جريمة كراهية مؤكدة، بزيادة 93 بالمئة عن العام السابق.وذكر ديمكيو أن جرائم الكراهية عبر المكالمات الهاتفية انخفضت في كانون الأول والثاني، لكنها ارتفعت بعد ذلك في شباط بنسبة 67 بالمئة.وأوضح ديمكيو أن من بين 84 جريمة كراهية حتى الآن في عام 2024، كانت 56 بالمئة منها معادية للسامية.(سكاي نيوز عربية)