هل تنتصر طهران الآن في الشرق الأوسط؟.. موقع أميركي يكشف

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ذكر موقع "Fair Observer" الأميركي أنه "في خضم الدمار الإسرائيلي المستمر لغزة، يبدو أن إيران تتفوق على الولايات المتحدة بطريقة كبيرة في كل أنحاء المنطقة. "اضربوا إيران الآن. اضربوهم بشدة"، كانت هذه هي النصيحة المعتادة التي قدمها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بعد أن قتلت طائرة مسيّرة نفذتها مجموعة شيعية عراقية متحالفة مع إيران ثلاثة جنود أميركيين في شمال الأردن يوم 28 كانون الثاني. في الواقع، كان لوبي الحرب الإيراني في واشنطن يدعو بشدة إلى الغزو الأميركي لهذا البلد، متهماً طهران بالتواطؤ في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول على إسرائيل".وبحسب الموقع، "نفت الصحافة الإيرانية الرسمية بشدة هذا الادعاء، في حين خلص مسؤولو المخابرات الأميركية بسرعة إلى أن الهجوم على إسرائيل فاجأ كبار القادة الإيرانيين. وفي منتصف تشرين الثاني، ذكرت وكالة رويترز أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي أبلغ أحد الشخصيات الرئيسية في حماس، إسماعيل هنية، أن بلاده لن تتدخل بشكل مباشر في حرب غزة، حيث لم يتم تحذير طهران بشأن الهجوم قبل شنه. وفي الواقع، بدا منزعجاً من أن قيادة جماعة حماس شبه العسكرية، كتائب القسام، اعتقدت أنها تستطيع جر طهران وحلفائها طوعاً أو كرها إلى صراع كبير دون أدنى مشاورة. على الرغم من أن الهجوم الإسرائيلي المضاد أخذ على حين غرة في البداية، مع تزايد وحشية الهجوم الإسرائيلي المضاد وغير المتناسب، فمن الواضح أن قادة إيران بدأوا في رؤية طرق يمكنهم من خلالها تحويل الحرب لمصلحتهم الإقليمية، وقد فعلوا ذلك بمهارة، حتى عندما قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في احتضانها الشامل للحكومة الأكثر تطرفًا في التاريخ الإسرائيلي، بإلقاء الديمقراطية والقانون الدولي تحت الحافلة".وتابع الموقع، "ترك هجوم حماس المؤلم إيران في وضع غير مريح في البداية. ويُزعم أنها كانت تمرر نحو 70 مليون دولار سنويا إلى حماس، وبعد عقود من الدفاع عن القضية الفلسطينية، لم يكن بوسع طهران أن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تدمر غزة. وعلى الرغم من خطابهم الناري، ودعمهم الذي لا يمكن إنكاره للمجموعات الأصولية في المنطقة، فإن قادة إيران تصرفوا لفترة طويلة وكأنهم قوة الوضع الراهن أكثر من كونهم قوة للتغيير الحقيقي، فقد دعموا حكم عائلة الأسد في سوريا، في حين ساعدوا الحكومة العراقية التي ظهرت بعد غزو الرئيس جورج دبليو بوش للبلاد. في الحقيقة، ليست إيران، بل الولايات المتحدة وإسرائيل، هما من حاولتا استخدام قوتهما لإعادة تشكيل المنطقة على الطريقة النابليونية".وأضاف الموقع، "قبيل هجوم حماس، كانت المنطقة تتحرك بالفعل في اتجاه مختلف إلى حد ما. ففي شهر آذار الماضي، بدأت إيران والمملكة العربية السعودية في إقامة علاقة جديدة من خلال استعادة العلاقات الدبلوماسية التي تم تعليقها في عام 2016، والعمل على توسيع التجارة بين بلديهما. وعلى الرغم من أن إيران أكثر عداءً لإسرائيل من المملكة العربية السعودية، إلا أن قياداتها تتفق على أن أيام تهميش الفلسطينيين قد ولت. ومن الجدير بالذكر أن السعوديين رفضوا حتى الانضمام إلى قوة المهام البحرية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تم إنشاؤها لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن لدعم الفلسطينيين. ومن الواضح أن قادتها يدركون تمام الإدراك أن المذبحة التي لا تزال تُرتكب في غزة أثارت غضب معظم السعوديين".وبحسب الموقع، "في منتدى الخليج الدولي الذي انعقد في تشرين الثاني الماضي، قال عبد الله باعبود، الأكاديمي العماني البارز، إنه كانت هناك "إدانة قوية للغاية لإسرائيل من إيران وتركيا، مما أحرج بعض الدول العربية التي لا تستخدم نفس اللغة. ما يقلقني هو أن هذا الصراع يؤدي إلى تمكين تركيا وإيران بين الجمهور العربي". بتكاليف قليلة للغاية، تفوز إيران بشكل غير متوقع في معركة الرأي العام الإقليمي، وقد ارتفعت مكانتها في العالم العربي بشكل لافت للنظر، وفي الوقت نفسه، شوهت سمعة الولايات المتحدة بشكل لا يمكن محوه بسبب دعم واشنطن الكامل لما يعتبره معظم الناس في المنطقة مذبحة بلا رحمة لآلاف الأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء".وتابع الموقع، "من بين حلفاء إيران في المنطقة المجموعات الشيعية العراقية مثل كتائب حزب الله، التي اكتسبت مكانة بارزة لأول مرة في الصراع ضد تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من 2014 إلى 2018. ومع بداية الصراع في غزة في تشرين الأول الماضي، بدأت كتائب حزب الله بإطلاق قذائف الهاون والطائرات المسيّرة ضد القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنودًا أميركيين، وكذلك ضد قواعد العمليات الأمامية الصغيرة في جنوب شرق سوريا حيث يتمركز حوالي 900 جندي أميركي، ظاهريًا لدعم الأكراد السوريين في تطهير العمليات ضد داعش".وأضاف الموقع، "في الوقت نفسه، في جنوب لبنان، ها هي جماعة حزب الله المسلحة تتبادل إطلاق النار من حين لآخر مع القوات الإسرائيلية لدعم غزة. الحروب لا يمكن التنبؤ بها، ولا يزال من الممكن أن تندلع النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل كبير. علاوة على ذلك، يبدو أن المناشدات الإيرانية بضبط النفس كان لها تأثير أقل بكثير على قيادة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى حملة قصف أميركية وبريطانية مستمرة على تلك المدينة وأماكن أخرى في ذلك البلد. ولكن حتى الآن، وعلى الرغم من رغبة الجمهوريين في تدمير إيران، فقد استغل زعماء ذلك البلد ببراعة المذبحة في غزة. لقد زادت شعبية آيات الله بشكل كبير حتى بين الجماهير العربية والإسلامية التي لم تكن قد أظهرت لهم الكثير من التأييد من قبل، كما وعززوا علاقتهم مع شيعة العراق وربما يكونون على وشك تحقيق هدفهم المتمثل في إنهاء المهام العسكرية الأميركية في العراق وسوريا".وبحسب الموقع، "حققت إيران علاقات أوثق مع تركيا، مع تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية النفطية الأخرى. ومن خلال القيام بذلك، فقد أضعفوا بشكل واضح هدف إدارة بايدن المتمثل في عزل إيران مع ربط الدول العربية بإسرائيل بقوة أكبر من أي وقت مضى من خلال صفقات الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة. ولكن، في الوقت الحالي على الأقل، فازت إيران بالشرق الأوسط".