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عربي-دولي

بسبب اشتباك مسلح.. إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2024 | 03:15
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قالت وسائل إعلام تونسية، إن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، في أعقاب وقوع اشتباكات مسلحة في الطرف الآخر.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا، وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر. (عربي21)
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المصدر: عربي 21
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