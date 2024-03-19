أمطار غزة.. تفاقم معاناة النازحين

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، هطولا كثيفا للأمطار في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من نصف أهالي القطاع المحاصر وافتقار مخيمات النزوح لأبسط مقومات الحياة.

هطول الأمطار على مدينة #رفح

وعلى دير البلح وسط قطاع #غزة.

كان الله في عون أهلنا النازحين في مخيمات النزوح والمدارس ومن يفترشون الارض ومن هم مشردين اللهم اجلعها أمطار خير وبركة يارب العالمين#مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/me7k2GsG1e — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) March 19, 2024 Advertisement وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق لحظات هطول الأمطار بغزارة على دير البلح وسط القطاع ومدينة رفح في جنوبه، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

#غزة_تُباد #غزة_الآن #غزة_العزة

حرقة القلب عل غزة لمخيمات النازحين في ظل الأمطار المتساقطة والبرد القارص

اللهم أمدهم بالدفئ وانصرهم وآواهم وأكنفهم بكنفك واحفظهم بحفظك ليس لهم معين سواك

امطار الخير في غزة الان 👇 pic.twitter.com/YEXQYb9cOl — ابو عاصف (@Ase87414213) March 19, 2024

وتتسبب الأحوال الجوية القاسية والبرد القارص بتفاقم معاناة الغزيين، لاسيما في مخيمات النزوح التي تفتقر لوسائل التدفئة اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.(عربي21)