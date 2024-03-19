أمطار غزة.. تفاقم معاناة النازحين

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، هطولا كثيفا للأمطار في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من نصف أهالي القطاع المحاصر وافتقار مخيمات النزوح لأبسط مقومات الحياة.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق لحظات هطول الأمطار بغزارة على دير البلح وسط القطاع ومدينة رفح في جنوبه، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتتسبب الأحوال الجوية القاسية والبرد القارص بتفاقم معاناة الغزيين، لاسيما في مخيمات النزوح التي تفتقر لوسائل التدفئة اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.(عربي21)