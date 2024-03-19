Advertisement

عربي-دولي

أمطار غزة.. تفاقم معاناة النازحين

Lebanon 24
19-03-2024 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1176661-638464374203106472.jpg
Doc-P-1176661-638464374203106472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، هطولا كثيفا للأمطار في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من نصف أهالي القطاع المحاصر وافتقار مخيمات النزوح لأبسط مقومات الحياة.
Advertisement
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق لحظات هطول الأمطار بغزارة على دير البلح وسط القطاع ومدينة رفح في جنوبه، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
 
وتتسبب الأحوال الجوية القاسية والبرد القارص بتفاقم معاناة الغزيين، لاسيما في مخيمات النزوح التي تفتقر لوسائل التدفئة اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.(عربي21)
 
المصدر: عربي21

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2024-03-19
05:03 | 2024-03-19
04:56 | 2024-03-19
04:55 | 2024-03-19
04:48 | 2024-03-19
04:33 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24