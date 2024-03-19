"مريح ويمشي في الهواء".. مواصفات حذاء بايدن الجديد

أثار الحذاء الجديد للرئيس الأميركي جو بايدن الجدل مجددا بشأن حالته الصحية والبدنية، حيث توقع البعض أنها مصممة لمنع الرئيس من السقوط.

وبحسب تقرير نشره برنامج "إنسايد إيديشن" الأميركي الترفيهي فإن الحذاء مصمم لتوفير أقصى قدر من الراحة والدعم أثناء المشي لمسافات قصيرة أو طويلة.

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وشبه المتابعون الأحذية بـ "مراسي القوارب" و"الأرصفة"، لكن تقرير البرنامج كشف أن حذاء الرئيس الجديد هو في الواقع حذاء رياضي من صنع شركة "هوكا".





وقال التقرير إن حذاء بايدن الجديد يسمى "هوكا ترانسبورت"، وهو حذاء له "نعل عريض" وهو "بلا شك رائع لتحقيق الاستقرار أثناء المشي".

ويشير التقرير إلى أن الرئيس "لديه تاريخ من التعثر" لكن الحذاء "مريح للغاية" ويشعر مرتديه وكأنه "يمشي في الهواء".

وأضاف: "الحذاء يحمل ختم موافقة الجمعية الأميركية لطب الأرجل لكونه مفيدا لصحة القدم"، مشيرا إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه بايدن الشهر الماضي كشف أن الرئيس يعاني من اعتلال عصبي محيطي حسي في قدميه.

وواجه بايدن العديد من حوادث التعثر والسقوط خلال الفترة الماضية جعلت صحته موضع نقاش قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. (سكاي نيوز)