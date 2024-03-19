مستودعات لـ "الحزب".. هذا ما استهدفته الضربات الإسرائيلية على ريف دمشق

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تكشفت تفاصيل جديدة بشأن الضربات التي استهدفت، فجر اليوم الثلاثاء، محيط منطقة يبرود بريف دمشق،.فقد أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الإسرائيلية التي تعتبر الثانية خلال 48 ساعة طالت مستودعات سلاح لحزب الله وبعض المجموعات التابعة لإيران.كما أوضح أنها أدت إلى اندلاع النيران في الأماكن المستهدفة، حيث سمع دوي انفجارات، وسط معلومات عن قتلى وجرحى.وأكد أن المستودع المستهدف دمر بشكل كامل، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي للصواريخ الإسرائيلية.أهداف عسكريةوكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بوقت سابق أن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق ما أسفر عن بعض "الأضرار المادية".كما أضافت في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها. (العربية)