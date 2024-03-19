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عربي-دولي

مصدرها من خارج غزة.. أصوات من تحت الأرض تُربك إسرائيل

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:01
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شكلت إسرائيل 5 فرق تحقيق في تقارير تحدثت عن سماع أصوات حفر في بلدة بيت حفير الإسرائيلية التي تقع على بعد مئات الأمتار من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وسيتم تشكيل فريق تحت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي وسيتكون من خبراء عسكريين ومدنيين يقومون بإجراء تقييمات للوضع بناء على معلومات استخباراتية عن وجود نفق مشتبه به.
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وسعت إسرائيل إلى طرق مختلفة لتطهير الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر المتوسط، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين تدريبا عاليا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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