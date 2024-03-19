داعيًا إلى تجنيد المزيد من الأوكران.. مسؤول أميركي يأمل بتدمير جسر القرم

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أعرب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام المدرج على قوائم الإرهاب في روسيا خلال زيارته كييف عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا سلاحا فعالا "لتدمير جسر القرم اللعين".وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن غراهام "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة ATACMS "أتاكمس" الصاروخية حتى تتمكن من ضرب الجسر اللعين الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا".ونصح غراهام الأوكرانيين أيضا "بمواصلة الحرب ضد روسيا بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في دعمهم".ودعا غراهام الحكومة الأوكرانية إلى تكثيف تجنيد المواطنين لمواصلة قتال روسيا.(روسيا اليوم)