Advertisement

عربي-دولي

داعيًا إلى تجنيد المزيد من الأوكران.. مسؤول أميركي يأمل بتدمير جسر القرم

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1176678-638464403143203862.jpg
Doc-P-1176678-638464403143203862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام المدرج على قوائم الإرهاب في روسيا خلال زيارته كييف عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا سلاحا فعالا "لتدمير جسر القرم اللعين".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن غراهام "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة ATACMS "أتاكمس" الصاروخية حتى تتمكن من ضرب الجسر اللعين الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا".
Advertisement

ونصح غراهام الأوكرانيين أيضا "بمواصلة الحرب ضد روسيا بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في دعمهم".

ودعا غراهام الحكومة الأوكرانية إلى تكثيف تجنيد المواطنين لمواصلة قتال روسيا.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2024-03-19
05:03 | 2024-03-19
04:56 | 2024-03-19
04:55 | 2024-03-19
04:48 | 2024-03-19
04:33 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24