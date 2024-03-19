مستنقع كبير ينتظر إسرائيل ويخصّ رفح.. ما هو؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ المشكلة الأمنية الكبيرة لـ"إسرائيل" في قطاع غزة ليست رفح، بل في ما سيأتي بعد رفح.

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وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الامتناع عن نقاش حقيقي واقعي لـ "اليوم التالي" لرفح، "قد يُدخل إسرائيل في ورطة عسكرية وسياسية، في مستنقع من غير الواضح كيف نخرج منه".وفي سياقٍ منفصل، قال محلل الشؤون العربية في القناة "13"، تسفي يحزكيلي، إنّ "الأميركيين بدأوا الحرب جيداً، لكنهم يدركون أنّ هزيمة حماس تتطلب وقتاً"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تصل غزة إلى كارثة إنسانية من أجل الانتصار في الحرب، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن".وفي وقتٍ سابق، كشف مسؤولون أميركيون، أنّ بايدن يُفكّر في وضع شروطٍ على المساعدات العسكرية المقدمة لـ"إسرائيل"، في حال مضت قدماً لشنّ هجومٍ بري على مدينة رفح، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.(الميادين)