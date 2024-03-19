إسرائيل تتخبط بمشاكلها الداخلية.. نتنياهو يمنع مسؤولين من عقد اجتماعات!

منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مسؤولين إسرائيليين استخباراتيين اثنين رفيعي المستوى، من عقد اجتماع كان مقررا مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ. ليف.



وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو أمر كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، أهارون حاليفا، بإلغاء الاجتماعات المقررة لهما مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، في ظل الخلاف المتصاعد بين الجانبين.

وأفاد التقرير بأنه تم الاتفاق في نهاية المطاف على عقد الاجتماع الذي كان مقررا بين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية والمسؤولة الأميركية "بعد ساعات طويلة من التأخير والمماطلة"، في حين لا يزال لقاء رئيس الشاباك مع المسؤولية الأميركية ملغيا.

ونقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إلغاء الاجتماعات مع المسؤولة الأميركية جاء في سياق "محاولة من نتنياهو لبث رسائل للرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته تعبر عن رفضه "لما يعتبره تدخلاً في الشؤون السياسية الداخلية في إسرائيل.(عرب 48)