17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تبتلع قطاع غزة
Lebanon 24
19-03-2024
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتكشف مع الوقت المزيد من خطط إسرائيل وأهدافها خلال حربها الحالية على غزة، الممتدة منذ 7 تشرين الأول الماضي، التي من بينها السيطرة الكاملة على القطاع الفلسطيني.
وحتى الآن لم تسمح إسرائيل لسكان غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم، وكشفت منظمة "هيومن رايتس واتش" عن أن أغلب سكان القطاع أصبحوا نازحين ويواجهون المخاطر يوميا.
Advertisement
وبخلاف الأسباب المتعلقة باستمرار العمليات العسكرية، ظهرت أهداف إسرائيلية أخرى وراء رفض عودة النازحين إلى منازلهم، خاصة سكان الشمال الذين لن يجدوا منازلهم في الأساس، إذ ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى منازلهم قبل الانتهاء من خطة إقامة منطقة عازلة ضخمة، بين قطاع غزة والمستوطنات التي تطوقه في الشمال.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تفاصيل الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة ضخمة، يحظر دخولها من سكان قطاع غزة، لحماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة منه، ولضمان عدم القيام بعمليات عسكرية أخرى من حركة حماس على غرار ما حدث في 7 تشرين الاول الماضي.
وتسعى إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب إلى إقامة منطقة عازلة ضخمة، يُمنع الفلسطينيون من دخولها، بصفتها إجراء أمنيا حاسما ضمن خطة تجريد قطاع غزة من السلاح، ولتأمين عودة سكان المستوطنات الذين فروا من منازلهم بعد عمليات السابع من تشرين الاول الماضي التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي.
وتهدف خطة إسرائيل إلى بناء منطقة عازلة بطول حدودها مع القطاع بمساحة 25 ميلا، على أن يكون ذلك في الأراضي الفلسطينية داخل قطاع غزة، وليس في الأراضي الإسرائيلية، ما يعني تقليص مساحة القطاع بنسبة 16%، بحسب الصحيفة.(بلينكس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
16:29 | 2024-03-18
18/03/2024 04:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
17:00 | 2024-03-18
18/03/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
15:07 | 2024-03-18
18/03/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
15:00 | 2024-03-18
18/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
12:00 | 2024-03-18
18/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:57 | 2024-03-19
حادثة تهزّ إسبانيا.. 6 قتلى بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز أمني
06:30 | 2024-03-19
الـ"Responsible Statecraft": إذا سقطت كييف.. فهل ستكون هذه الدولة هي التالية؟
06:26 | 2024-03-19
“وحياة ربنا خايف”.. طفل يحمل شقيقه الرضيع يُصاب بنوبة ذعر في غزة (فيديو)
06:10 | 2024-03-19
بالأسماء.. هؤلاء هم أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأول
06:06 | 2024-03-19
السيسي يهنئ بوتين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية
06:00 | 2024-03-19
التهدئة بإنتظار التسوية.. الانفجار الكبير او الحل النهائي؟
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
19/03/2024 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
19/03/2024 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
19/03/2024 13:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24