إسرائيل تبتلع قطاع غزة

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تتكشف مع الوقت المزيد من خطط إسرائيل وأهدافها خلال حربها الحالية على غزة، الممتدة منذ 7 تشرين الأول الماضي، التي من بينها السيطرة الكاملة على القطاع الفلسطيني.وحتى الآن لم تسمح إسرائيل لسكان غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم، وكشفت منظمة "هيومن رايتس واتش" عن أن أغلب سكان القطاع أصبحوا نازحين ويواجهون المخاطر يوميا.وبخلاف الأسباب المتعلقة باستمرار العمليات العسكرية، ظهرت أهداف إسرائيلية أخرى وراء رفض عودة النازحين إلى منازلهم، خاصة سكان الشمال الذين لن يجدوا منازلهم في الأساس، إذ ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى منازلهم قبل الانتهاء من خطة إقامة منطقة عازلة ضخمة، بين قطاع غزة والمستوطنات التي تطوقه في الشمال.ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تفاصيل الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة ضخمة، يحظر دخولها من سكان قطاع غزة، لحماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة منه، ولضمان عدم القيام بعمليات عسكرية أخرى من حركة حماس على غرار ما حدث في 7 تشرين الاول الماضي.وتسعى إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب إلى إقامة منطقة عازلة ضخمة، يُمنع الفلسطينيون من دخولها، بصفتها إجراء أمنيا حاسما ضمن خطة تجريد قطاع غزة من السلاح، ولتأمين عودة سكان المستوطنات الذين فروا من منازلهم بعد عمليات السابع من تشرين الاول الماضي التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي.وتهدف خطة إسرائيل إلى بناء منطقة عازلة بطول حدودها مع القطاع بمساحة 25 ميلا، على أن يكون ذلك في الأراضي الفلسطينية داخل قطاع غزة، وليس في الأراضي الإسرائيلية، ما يعني تقليص مساحة القطاع بنسبة 16%، بحسب الصحيفة.(بلينكس)