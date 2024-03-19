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بالفيديو: استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:30
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أعلن يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك استسلام 18 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية ومقتل 4 آخرين في محيط قرية غيورغييفكا قرب مدينة مارينكا في دونيتسك.
 

وقال غاغين: "استسلم جنود من لواء المشاة 59 الأوكراني لوحدات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية في منطقة قرية غيورغييفكا بالقرب من مدينة مارينكا أرسلتهم قيادتهم لتعزيز قواتها في المنطقة".
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وأضاف أنه تم رصد تجمع أوكراني واستهدافه بالمدفعية ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين واستسلام 18 آخرين.
وقال قائد الفصيل الأوكراني المأسور: "لقد تلقينا أمرا من قادتنا في كييف بالسير إلى غورغييفكا لتعزيز قواتنا هناك. المدفعية الروسية حاصرتنا بالقصف وعندما رأينا أنه لا مفر لنا طلبنا الاستسلام وتم أسرنا.. لا أعتبر نفسي خائنا لوطني، ولكني مسؤول عن حياة مجموعتي". (RT)

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