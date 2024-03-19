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عربي-دولي

بعد تصريحاته عن اليهود... ترامب يثير عاصفة من الجدل

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:43
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اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين بأنهم "يكرهون دينهم ويكرهون إسرائيل"، ما أثار عاصفة من الانتقادات من جانب البيت الأبيض والقادة اليهود.
وجاء تصريح ترامب في مقابلة سئل خلالها عن انتقادات الديمقراطيين المتزايدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تعامله مع الحرب في غزة بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
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ورد ترامب على المحاور ومساعده السابق، سيباستيان غوركا، قائلا: "أعتقد في الواقع أنهم يكرهون إسرائيل. أعتقد أنهم يكرهون إسرائيل. الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل".


وتابع ترامب، الذي أصبح الأسبوع الماضي المرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية: "أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، إنهم (الديمقراطيون) يكرهون كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم".
وأثارت هذه التعليقات ردود أفعال عنيفة من جانب البيت الأبيض، وحملة الرئيس جو بايدن، والقادة اليهود.


وتصف الغالبية العظمى من الأميركيين اليهود أنفسهم بديمقراطيين، لكن ترامب كثيرا ما يتهمهم بعدم الولاء.
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، تعليقات ترامب بأنها "خطاب معاد للسامية حقير ومضطرب"، دون أن يذكر ترامب بالاسم.
وقالت حملة بايدن: "الشخص الوحيد الذي يجب أن يخجل هنا هو دونالد ترامب".
وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع مواجهة بايدن ضغوطا متزايدة من الجناح التقدمي في حزبه بسبب دعم إدارته لإسرائيل في هجومها الانتقامي على غزة، الذي قتل جراءه أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ 7 تشرين الاول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة. (سكاي نيوز)

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