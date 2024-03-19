حادثة تهزّ إسبانيا.. 6 قتلى بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز أمني

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قُتل ستة أشخاص من بينهم شرطيان، في اصطدام شاحنة بحاجز للشرطة في جنوب إسبانيا في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية، مرجحة فرضية وقوع حادث، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في الحادث، وفق المصدر نفسه.ووقع الحادث قرابة الساعة 4,30 صباحا (03,30 ت غ) على طريق سريع قرب بلدة لوس بالاسيوس في إقليم إشبيلية، وفق بيان لحكومة الإقليم. (الشرق الأوسط)