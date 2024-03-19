17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاؤل قطري حذر بشأن مفاوضات غزة: لدينا أمل
Lebanon 24
19-03-2024
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن أن بلاده متفائلة "بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي انفراجة في المفاوضات.
وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، أنه لا يمكن القول إن التوصل لاتفاق بات قريباً، لكن التفاؤل الحذر موجود.
Advertisement
وقال: "لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".
كما تابع أن إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر مستمر، على أن تبقى المباحثات مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين.
وذكر أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا وأن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة.
وقال "عملية التفاوض تم استئنافها وتسير وفق النسق المعهود... والأطراف المشاركة في التفاوض تعمل بجد".
كذلك حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سوف يؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن "هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، معتبراً أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وسيكون لها انعكاس سلبي على المحادثات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
16:29 | 2024-03-18
18/03/2024 04:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
17:00 | 2024-03-18
18/03/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
15:07 | 2024-03-18
18/03/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
15:00 | 2024-03-18
18/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
12:00 | 2024-03-18
18/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:29 | 2024-03-19
أوستن: الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا
08:23 | 2024-03-19
خبير فرنسي يكشف: ماكرون يقود فرنسا إلى حرب مع موسكو
07:33 | 2024-03-19
الحرس الثوري الإيراني يحذر: الزمن الأول تحول
07:00 | 2024-03-19
عن الجيش وحزب الله.. هذا ما أعلنه مسؤول أميركي قبل قليل
06:57 | 2024-03-19
حادثة تهزّ إسبانيا.. 6 قتلى بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز أمني
06:30 | 2024-03-19
الـ"Responsible Statecraft": إذا سقطت كييف.. فهل ستكون هذه الدولة هي التالية؟
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
19/03/2024 14:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
19/03/2024 14:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
19/03/2024 14:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24