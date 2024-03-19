خبير فرنسي يكشف: ماكرون يقود فرنسا إلى حرب مع موسكو

اعتبر أنري غيني المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يقود باريس بتصريحاته القاسية تجاه روسيا إلى صدام عسكري معها.

Advertisement

وقال غيني في حديث لصحيفة Le Figaro: "أرى فيه رئيسا يريد الحرب ويتجه نحوها".واعتبر أن تصريحات ماكرون حول أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" قد تؤدي إلى تصعيد النزاع إلى حرب نووية، وأن أوكرانيا لن تعود إلى حدود 1991، لأن أفضل حل للنزاع اليوم هو المفاوضات مع روسيا وإعلان أوكرانيا الحياد.وأضاف: "لقد أُريقت الكثير من الدماء على هذه الأرض عبر التاريخ لدرجة أنه من الصعب التصور أن روسيا ستتخلى عن القرم أو دونباس أو لوغانسك". (روسيا اليوم)