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عربي-دولي

نتنياهو يكشف: لهذا السبب أتعرض لهجوم من الولايات المتحدة

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:54
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن "هناك جهات إسرائيلية تتعاون مع واشنطن وتمنع عملية عسكرية في رفح وتمنع انتصار إسرائيل على حماس".

وقال: "أتعرض لهجوم من الولايات المتحدة لأنني أرفض إقامة دولة فلسطينية"، لافتاً إلى أن لا خيار أمام اسرائيل سوى تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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