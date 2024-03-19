نتنياهو يكشف: لهذا السبب أتعرض لهجوم من الولايات المتحدة

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن "هناك جهات إسرائيلية تتعاون مع واشنطن وتمنع عملية عسكرية في رفح وتمنع انتصار إسرائيل على حماس".وقال: "أتعرض لهجوم من الولايات المتحدة لأنني أرفض إقامة دولة فلسطينية"، لافتاً إلى أن لا خيار أمام اسرائيل سوى تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.