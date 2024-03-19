قتلى وجرحى.. مأساة جديدة في بلد عربي هذا ما فعله حريق داخل مصح

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية في مصر.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث.

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يشار إلى أن الحريق هو الرابع خلال أيام قليلة بعدما التهمت النيران مواقع تصوير 3 أعمال فنية تعرض حاليا في شهر رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في لوكيشن تصوير "المعلم"، وحريق لوكيشن مسلسل "جودر".



فقد كانت البداية في دوار "الكبير أوي"، والذي أتت النيران عليه بالكامل يوم 27 شباط الماضي، ونجا منه طاقم التصوير والفنانون بسبب وجودهم في مكان تصوير بعيدًا عن الدوار الذي أتت عليه النيران.



وبعد أسبوعين وفي يوم 16 آذار، التهم حريق هائل استوديو الأهرام، فيما قالت النيابة إن النيران امتدت إلى عشرة عقارات تضم 46 وحدة سكنية 19 وحدة منها محترقة كليًا.



كما نشب حريق هائل في موقع تصوير مسلسل "جودر" في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمت السيطرة عليه بشكل عاجل دون خسائر في الأرواح. (العربية)