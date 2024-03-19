



وقال الرئيس الروسي في كلمة أمام مسؤولي جهاز الأمن الفدرالي الروسي النافذ الذي يراقب كذلك حدود البلاد وأداره بوتين في التسعينيات: "يجب ألا ننسى من هم، التعريف بهم بالاسم، وسنعاقبهم بطريقة لا تسقط بالتقادم أينما وجدوا".

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وأطلقت جماعات مؤيدة لأوكرانيا شكلها روس معارضون للكرملين حملوا السلاح دفاعا عن كييف سلسلة هجمات على مناطق حدودية خلال الفترة الماضية. أمر الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جهاز الأمن الروسي بـ"معاقبة" المقاتلين الروس الموالين لكييف الذين ينفذون هجمات في مناطق حدودية مع أوكرانيا، واصفا إياهم بـ"الحثالة" و"الخونة".وقال الرئيس الروسي في كلمة أمام مسؤولي جهاز الأمن الفدرالي الروسي النافذ الذي يراقب كذلك حدود البلاد وأداره بوتين في التسعينيات: "يجب ألا ننسى من هم، التعريف بهم بالاسم، وسنعاقبهم بطريقة لا تسقط بالتقادم أينما وجدوا".وأطلقت جماعات مؤيدة لأوكرانيا شكلها روس معارضون للكرملين حملوا السلاح دفاعا عن كييف سلسلة هجمات على مناطق حدودية خلال الفترة الماضية.

وميدانيا، أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على بلدة أورليفكا الواقعة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، على بعد أربعة كيلومترات غرب أفدييفكا.



ويتقدم الجيش الروسي، على الرغم من تكبده خسائر فادحة، ببطء في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة أفدييفكا وإلى الشمال في تشاسيف يار، وهي بلدة رئيسية تموضعت فيها القوات الأوكرانية بعد انسحابها من باخموت بشرق أوكرانيا في أيار 2023. (سكاي نيوز عربية)