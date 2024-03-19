Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش يحذر: العالم "على حافة الهاوية"

Lebanon 24
19-03-2024 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1176808-638464631261282958.jpg
Doc-P-1176808-638464631261282958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية"، معتبرا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت "لإنقاذها".
Advertisement

ويشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول حال المناخ العالمي إلى أن "العالم على حافة الهاوية"، حيث "يسبب التلوث بالوقود الأحفوري فوضى مناخية غير مسبوقة"، وفق ما أعلن غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.

كما حذّرت الأمم المتحدة من أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، مما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو تعليقا على تقرير المناخ السنوي: "إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة".
 
وأضافت: "ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر". (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2024-03-19
12:43 | 2024-03-19
12:30 | 2024-03-19
12:25 | 2024-03-19
12:23 | 2024-03-19
12:12 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24