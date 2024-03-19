مصرف يخسر 40 مليون دولار.. وإجراء عاجل اتخذه فورا

بعد خلل تسبب في سحب ملايين الدولارات، يسعى أكبر بنك تجاري في إثيوبيا جاهدا لاسترداد الأموال التي سحبها عملاء البنك عن طريق الخطأ.



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وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى. فقد فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي (CBE) أنه يمكنهم سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى.

وتعامل البنك مع الخطأ بعد مرور عدة ساعات، وقام بتجميد كل المعاملات المالية والتحويلات المصرفية.



وقال رئيس البنك آبي سانو، للصحفيين، إن معظم الأموال سحبها طلاب من البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة. (العربية)