إصابة إسرائيليين بعملية إطلاق نار جنوب بيت لحم.. ماذا عن المنفذ؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وقالت القناة 12 العبرية: "هناك جريحان في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون"، مؤكدة أنه "تم تحييد المنفذ".