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عربي-دولي

إصابة إسرائيليين بعملية إطلاق نار جنوب بيت لحم.. ماذا عن المنفذ؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 11:41
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.
 
 
وقالت القناة 12 العبرية: "هناك جريحان في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنات غوش عتصيون"، مؤكدة أنه "تم تحييد المنفذ".
 
 
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إلى ذلك، أشار المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، إلى أنه "ورد بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة مفرق الكتلة في لواء عتصيون. وتم تحييد الإرهابي"، مضيفا أنه "أصيب خلال الهجوم عنصران من قوات الأمن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. سنورد المزيد من التفاصيل لاحقا". (روسيا اليوم)
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