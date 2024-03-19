موسكو تهدد بجعل القوات الفرنسية هدفا مشرعا

هدّد مدير المخابرات الروسية سيرغي ناريشكين، الثلاثاء، فرنسا في حال أقدمت على إرسال وحدة عسكرية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ناريشكين قوله: "لدينا معلومات مفادها أن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا سيصل عددها في المرحلة الأولى إلى نحو ألفي عسكري".

وأضاف: "ستصبح هذه الوحدة العسكرية هدفا مشروعا وذا أولوية بالنسبة للقوات الروسية".

وأشار إلى أن الجيش الفرنسي يشعر "بقلق واضح إزاء العدد المتزايد للفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا، فهو الأكبر منذ حرب الجزائر في القرن العشرين".

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يعترف بمقتل الفرنسيين في أوكرانيا "خوفا من الاحتجاجات".

( روسيا اليوم)