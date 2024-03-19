شخصيّة عسكريّة بارزة... من خسر الجيش الإسرائيليّ خلال المعارك؟ (صور)

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في محيط منطقة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الضابط القتيل دعى سيباستيان حايون، وكان ضمن غرفة القيادة الأمامية واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال غزة.ووفقا لحسابه الشخصي على موقع فيسبوك، فإن الضابط القتيل ينحدر من أصول أرجنتينية. (عربي 21)