شهادات طبيبين فرنسيين عائدين من غزة على الوضع "الفظيع" للمستشفيات

روى طبيبان فرنسيان عائدان من قطاع غزة، حيث أمضيا أسابيع عدة في المستشفى الأوروبي، الوضع المروع فيه مع إجراء عمليات جراحية في ظروف «فظيعة» وسط نقص حاد في المواد المطهرة، وعويل المرضى والمصابين وحالات الوفاة «التي لا مفر منها».

ولخص الطبيب خالد بن بوطريف المختص بطب الطوارئ من تولوز «لم يعد هناك أي وسيلة لتطهير أقسام المستشفى». وكان الطبيب توجه إلى جنوب قطاع غزة من 22 كانون الثاني إلى السادس من شباط مع جمعية «بالميد» الطبية التي تعنى بمساعدة الفلسطينيين.

وأضاف الطبيب الستيني خلال مؤتمر صحافي في مرسيليا «كنا نجد صعوبة في معالجة المرضى والمصابين، لم يكن هناك من حمالات، كنا نضطر إلى معالجة المصابين بجروح خطرة على الأرض».

ورصد زميله باسكال أندريه الخبير في الالتهابات بين الثامن من شباط والثاني والعشرين منه «أن كثيراً من المرضى يصابون بالتهابات خطرة بعد العمليات الجراحية» لأن القسم «ليس نظيفاً بما يكفي» في غياب المواد المطهرة.

وأكد الطبيب الفرنسي «الوضع مريع ولا مبرر له».

وأوضح باسكال أندريه «تجرى الجراحات في ظروف مريعة لأنه لا يمكن للناس الحصول على المطهرات المناسبة قبل ذلك

».

ورأى بن بوطريف أن النزاع مستمر منذ فترة طويلة و«لم يعد وارداً» للفرق الطبية في المستشفى الأوروبي «المحافظة على أي نوع من التنظيم».

وقال الطبيب «المختبر يعاني من مشكلات كثيرة، وأي تحليل ضروري لتشخيص إصابة او متابعة مرض لم يعد ممكناً».

أكد بن بوطريف أن إحدى الصعوبات تتمثل في العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا ألى المستشفى وباتوا «ينتشرون في الممرات وفي قاعات الانتظار والسلالم» وفي «بعض المصاعد أيضاً...أينما كان».

وأضاف «رغم ذلك يجب الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى في ظل فوضى تامة».

وروى الطبيب أندريه وقد بدا عليه التأثر «رأيت في قسم الإنعاش مرضى مع أنابيب في الفم يحصلون على تنفس اصطناعي وأعينهم مفتوحة بسبب غياب المنوم». موضحا أن بعض شاحنات المساعدات الإنسانية تبقى عالقة عند الحدود بين مصر والقطاع.

وأكد الطبيب أن بعض المرضى «كانوا يصرخون من الوجع بسبب غياب المواد المخدرة»، مشدداً على أن نقص الأدوية يؤثر أيضاً على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وقال إنه شهد في فبراير وفاة أم شابة «بسبب عدم تلقيها علاج السكري»، مشدداً على أنها «وفيات يمكن تجنبها بالكامل لكن لا يتم الحديث عنها ولا تحتسب».

وإلى جانب ضحايا القصف، أوضح بن بوطريف أنه استقبل في قسم الطوارئ «كثيراً من ضحايا القناصة».

ورأى الطبيب أنه «من الواضح أنهم كانوا يطلقون النار على أطفال. فالإصابة محددة جداً ومحتسبة جداً»، ذاكراً حالة طفلة في الحادية عشرة أصيبت بشلل ثلاثي بعدما أصابتها رصاصة في العنق.

وأسف الطبيبان على غياب الاهتمام بشهادتهما منذ عودتهما إلى أوروبا، وأكد أندريه «أشعر بالألم من هذا الصمت».

( الشرق الأوسط)