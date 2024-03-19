أول ظهور للملك تشارلز بعد شائعات عن وفاته (صور)







وذكرت صحيفة "ديلي ميل": "رصد الملك تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور ويصل إلى كلارنس هاوس في لندن صباح اليوم".

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شوهد الملك البريطاني تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور متجها نحو مقر إقامته في وستمنستر، صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة بعد شائعات عن وفاته.وذكرت صحيفة "ديلي ميل": "رصد الملك تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور ويصل إلى كلارنس هاوس في لندن صباح اليوم".

زكان قد نفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام الشائعات حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد عن 75 عاما.