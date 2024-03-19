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عربي-دولي

أول ظهور للملك تشارلز بعد شائعات عن وفاته (صور)

Lebanon 24
19-03-2024 | 12:23
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شوهد الملك البريطاني تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور متجها نحو مقر إقامته في وستمنستر، صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة بعد شائعات عن وفاته.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل": "رصد الملك تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور ويصل إلى كلارنس هاوس في لندن صباح اليوم".
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زكان قد نفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام الشائعات حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد عن 75 عاما.
 
 
 
 

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