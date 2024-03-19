الحوثي ترد على مجلس الأمن: لن نتوقف حتى إنهاء الحرب ورفع حصار غزة

أعربت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، عن استيائها إزاء بيان أصدره مجلس الأمن الدولي، مؤكدة استمرار هجماتها البحرية حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ومساء الاثنين، أدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيا الجماعة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات في الممر الملاحي الحيوي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، عبر بيان، إن الجماعة تعرب عن "استيائها واستهجانها الشديدين إزاء بيان الإدانة الصادر عن مجلس الأمن".

واعتبرت أن البيان "يعكس ما وصل إليه المجلس من ارتهان خطير للرغبة الأميركية الإجرامية، ويؤكد الانسياق الأعمى خلف الموقف الأميركي الداعم للمجازر الوحشية وممارسات الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة".

( الأناضول)