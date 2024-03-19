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البيت الأبيض: أوكرانيا تخسر بسبب تقاعس الكونغرس

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:24
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إعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يخسر مواقعه في ساحة المعركة بسبب تقاعس الكونغرس عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف.


وقالت بيير للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال رحلته من واشنطن إلى ولايات نيفادا وأريزونا وتكساس: "نرى أن أوكرانيا، وبسبب تقاعس الكونغرس في الشهرين الماضيين، تخسر مواقعها في ساحة المعركة، وهذا بسبب تقاعسنا".
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وأشارت الى ان "أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي تزويد أوكرانيا بما تحتاجه وتحقيق ذلك أي إقرار مشروع قانون بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
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