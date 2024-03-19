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عربي-دولي

إيرلندا: سبب تعاطفنا مع الفلسطينيين هو أننا نرى تاريخنا في عيونهم

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:40
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ألقى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكر، كلمة لافتة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض قارن فيها الأحداث في قطاع غزة بماضي أيرلندا، وتضمنت عتابا للرئيس الأميركي جو بايدن ذو الأصول الأيرلندية.

 واستضاف بايدن رئيس الوزراء الأيرلندي فارادكر، الجمعة، في حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في البيت الأبيض.

 وفي كلمته، أشار فارادكر إلى أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.

 وقارن فارادكر المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده وعاتب الرئيس الأميركي قائلا: "يمكننا أن نرى تاريخنا في عيونهم".

 وقال فارادكر: "عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع".

 وشدد فارادكر على أن أيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولفت إلى أن الأيرلنديين "يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة".

 ودعا فارادكار، بايدن "باعتباره أيرلنديا" إلى الوفاء بمتطلبات الديمقراطية والقيام بدور قيادي لإنهاء المأساة في غزة.

 وأشار إلى إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى، و"خاصة إلى وضع حد للقصف".

 وكرر فارادكر في كلمته دعواته لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحل الدولتين.

 رئيس الوزراء الأيرلندي ذكّر بايدن بابنه الذي حارب في العراق والدعم الأمريكي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

 ومشيرا إلى دور الولايات المتحدة في عملية السلام في أيرلندا الشمالية، قال فارادكر مخاطبا بايدن: "أعتقد أنه من الممكن الوقوف إلى جانب كل من إسرائيل وفلسطين".

  ( الأناضول)
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