مباحثات أممية أميركية بشأن التصعيد بالبحر الأحمر

بحث المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، الثلاثاء، مع نظيره الأممي هانس غروندبرغ، سبل وقف هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية عبر منصة "إكس"، إن "ليندركينغ بحث خلال لقاء مع غروندبرغ (لم يحدد المكان) وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة".

وتضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

كما بحث المبعوثان، بحسب المصدر نفسه، التقدم في عملية السلام في اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

( الأناضول)