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عربي-دولي

متطوع بـ"الشفاء": الجيش الإسرائيلي أجبرنا على النزوح "عراةً"

Lebanon 24
19-03-2024 | 14:15
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قال متطوع فلسطيني في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران عليهم وجردهم من ملابسهم، وأجرى تحقيقا ميدانيا داخل المستشفى، ثم أجبر العشرات منهم على النزوح جنوبا وهم "عراة".

 وأضاف مؤمن بلبل (24 عاما)، وهو متطوع في قسم الاستقبال بالمستشفى، للأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم أمس (الاثنين) المستشفى بالآليات بشكل مفاجئ، وأطلق النيران وقصف المباني، واعتقل النساء والرجال".

 وتابع: "خلال الاعتقال، أجبرونا على خلع ملابسنا وتم التحقيق معنا، وأخذوا البعض إلى جهة مجهولة".

وأردف بلبل أن "القوات الإسرائيلية أجبرت العشرات من الفلسطينيين على النزوح نحو جنوب مدينة غزة وهم عريانين (عراة) ومكبلي اليدين".

 وأفاد بأنه تعرض لشظايا الرصاص، عندما أطلق جنود إسرائيليون النار عليه هو وشقيقه داخل المستشفى، وتمكنا من النزوح نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

 وقال بلبل إنه توجد حواجز عديدة للجيش الإسرائيلي في الشوارع، وتتمركز قواته في مناطق مختلفة في القطاع.

( الأناضول)

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