عشائر فلسطينيّة تتدخّل لحماية المساعدات المقدّمة لغزة

قال مسؤولون فلسطينيون ومصادر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مسلحين وملثمين من مجموعة من العشائر والفصائل بدأوا توفير الأمن لقوافل المساعدات في غزة، حيث تحاول حماس الإبقاء على نفوذها في القطاع.

وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها رويترز قافلة من الشاحنات تدخل مدينة غزة محملة بمساعدات من الخارج خلال الليل بينما يراقبها عدد من الرجال المسلحين ببنادق إيه.كيه-47 وآخرون يحملون العصي.

ومع تعهد القوات الإسرائيلية بالقضاء على حماس منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، فقد صار ظهور أي شخص مرتبط بالحركة، لتوفير الأمن لتوصيل المساعدات إلى من يحتاج اليها من المدنيين، أمرا محفوفا بالمخاطر.

وقال مسؤولون فلسطينيون ومصادر في حماس إنه لهذا السبب تدخلت العديد من العشائر وجماعات المجتمع المدني والفصائل، ومنها فتح، للمساعدة في توفير الأمن لقوافل المساعدات.

( النهار)