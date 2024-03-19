بايدن لنتنياهو: لا نية لدينا للتدخل في شؤون تل أبيب الداخلية

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بعد إشادة الرئيس الأميركي الجمعة بـ"الخطاب الجيّد" الذي ألقاه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه لإجراء انتخابات في إسرائيل، أبلغ جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "لا نية لديه للتدخل في شؤون تل أبيب الداخلية".وجاء ذلك وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أكدا أن "بايدن أوضح لنتنياهو أنه لا يسعى لتقويضه سياسياً". (العربية)