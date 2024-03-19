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أوستن: لم نرَ خطة تضمن سلامة المدنيين في رفح

Lebanon 24
19-03-2024 | 15:11
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أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، الى أن واشنطن لم تطّلع على خطة تضمن سلامة المدنيين في عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لكنها ستقوم بتوريد المزيد من الأسلحة لتل أبيب.
 
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وقال في مؤتمر صحافي عقد بقاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا: "لقد كنا واضحين بشأن ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين. وأنه لا ينبغي تنفيذ عملية عسكرية من دون خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإجلاء هؤلاء المدنيين من منطقة القتال وضمان دعمهم بعد الإجلاء".
وأضاف: "يجب أن يكون هذا عنصرا أساسيا في أي خطة عسكرية، وأي خطة عملياتية"، وتابع أننا "لم نر مثل هذه الخطة بعد. لكننا سنكون قادرين قريبا على إجراء اتصالات مع القيادة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة".

وعن إمكانية تقييد إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تضمن سلطاتها سلامة الفلسطينيين، قال: "لقد أدركنا منذ البداية أن لإسرائيل حقا غير قابل للتصرف في الدفاع عن نفسها. سنواصل دعمهم في أثناء محاولتهم القيام بذلك، وسنزودهم بما يحتاجون إليه لحماية سكانهم".

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