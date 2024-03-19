يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟

Advertisement

ألقت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال هارب من 102 سنة سجن و56 حكما قضائيا.وضبطت السلطات رجل الأعمال وهو صاحب إحدى شركات الاستثمار العقاري في مخبئه في مدينة الشهداء في المنوفية شمال البلاد، وقامت بترحيله إلى الجهات المختصة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده.وكان طارق العوضي، المحامي بالنقض، قد تقدم ببلاغ ضد رجل الأعمال متهماً إياه بإهدار عشرات الملايين التي جمعها من المواطنين، في نطاق منطقتيّ مصر الجديدة في القاهرة والشهداء في المنوفية، وفرّ هاربا وصدر بحقه 56 حكما قضائيا.ويعمل رجل الأعمال في مجالات الاستثمار العقاري ويمتلك شركة شهيرة للمقاولات في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة. (العربية)