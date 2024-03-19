هنية: استهداف الاحتلال لشرطتنا وحكومتنا يهدف لنشر الفوضى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل "تسعى لتخريب مفاوضات الهدنة" الجارية في قطر، باستهدافها عناصر الشرطة والأجهزة الحكومية في قطاع غزة.والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي في "حماس" فايق المبحوح داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، إن المبحوح هو منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال هنية في بيان: إن "استهداف الاحتلال (الإسرائيلي) لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع، يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة"

وأكد أن ذلك "يعكس أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة".

وأوضح أن "كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي، وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين".

( الأناضول)