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عربي-دولي

إسرائيل قدّمت مطالبها لقطر... ماذا تتضمن؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:00
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فريق المفاوضات الإسرائيلي قدّم في العاصمة القطرية الدوحة ردّا على مطالب حماس بشأن صفقة التبادل المنتظرة.

وأوضحت هيئة البث، نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولا التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح معتقلين أمنيين فلسطينيين مقابل 40 من الرهائن الإسرائيليين.
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وأضافت: "يتضمن الاقتراح الإسرائيلي المضاد إشارات إلى عدة معايير، بما في ذلك عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ومسألة إطلاق سراح المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "سيتم بحث مسألة عودة السكان إلى شمالي القطاع بعد الحسم في النقطة الأولى".

وأبرزت أن "المحادثات تتقدم لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع".
 
ورجحت مصادر هيئة البث أن "تكون هناك جولات إضافية من المفاوضات". (سكاي نيوز)
 
 
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