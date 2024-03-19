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عربي-دولي
قرارٌ عاجل من دولة بارزة ضدّ إسرائيل... هذا ما أعلنته
Lebanon 24
19-03-2024
|
16:16
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أعلنت الحكومة الكندية عن وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت وزيرة الخارجية الكنديّة ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إنّ "الحكومة ستُوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل". (عربي 21)
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