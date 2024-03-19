قرارٌ عاجل من دولة بارزة ضدّ إسرائيل... هذا ما أعلنته

أعلنت الحكومة الكندية عن وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.



وقالت وزيرة الخارجية الكنديّة ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إنّ "الحكومة ستُوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل". (عربي 21)

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