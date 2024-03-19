وزير إسرائيلي: علينا إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأميركية وإنتاجها بأنفسنا

صرح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الثلاثاء، بأنه يجب على تل أبيب إنهاء الاعتماد على الأسلحة الأميركية بطريقة تسمح لها بالقتال لفترة طويلة دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة، معتبرا أن المواجهة مع واشنطن "حتمية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، الثلاثاء، لإذاعة "103 fm" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية، وسط توتر العلاقات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية الحرب في غزة.

وقال إلياهو: "أعتقد أن هناك بالتأكيد أشياء كثيرة في هذه الحكومة لا أتفق معها، ومن بينها بالتأكيد تبعيتنا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه أنا سعيد لأن إسرائيل اليوم تبذل جهودًا للحفاظ على العلاقة (مع واشنطن)".

وتابع: "من المهم أن نفهم جميعًا أن شراكتنا مع الولايات المتحدة أمر يجب الحفاظ عليه، لكن لا يمكننا الاستمرار بهذه الصيغة التي بمجرد أن يكون لدينا نزاع مع الولايات المتحدة، يتم إيقاف شحنات الأسلحة والدعم الأميركي".

ومضى الوزير الإسرائيلي: "لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة التي تقدم لنا الأسلحة، نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة بأنفسنا بطريقة تسمح لدولة إسرائيل بالقتال لفترة طويلة دون أن نكون بالفعل بحاجة لأنبوب الأكسجين الأميركي الذي يسمح لنا بالقتال".

وأردف: "على مدى العقود الثلاثة الماضية، نقلت إسرائيل بوعي- لا أعرف من اتخذ القرار ولماذا- الكتلة الحرجة من إنتاجنا الدفاعي إلى أيدي الفيتو الأميركي، وهو ما أدى إلى الواقع الذي نعيشه اليوم، وهو أننا نعتمد على التسلح الأمريكي، بدلاً من تطوير ترسانتنا من الأسلحة".

( الأناضول)