مقتل جندي تركي وإصابة 4 في اشتباك شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وأضافت الوزارة أن ستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.

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وقالت الوزارة إن قوات تركية نفذت ضربات جوية في مناطق متينا والزاب وهاكورك وجرة وقنديل في شمال العراق، مضيفة أن 27 هدفا دمرت في الضربات وشملت كهوفا وملاجئ ومخابئ قالت إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يستخدمونها.