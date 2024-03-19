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15 شهيداً في غارة إسرائيلية على منزل في وسط غزّة

Lebanon 24
19-03-2024 | 19:30
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قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة.
وقال مسعفون إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية إذ يُعتقد أن بعض الضحايا محاصرون تحت أنقاض المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن نحو 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على تجمع للمواطنين عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 23 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.
وأشارت الوكالة نقلاً عن شهود عيان إلى أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.
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